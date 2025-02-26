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Рязанский приборный завод хочет взыскать полмиллиона с производителя вертолетов
Самарское НИИ «Экран» и Государственный рязанский приборный завод пытаются взыскать с АО «Роствертол» 1,3 миллиарда рублей задолженности.

Самарское НИИ «Экран» и Государственный рязанский приборный завод (ГРПЗ) пытаются взыскать с АО «Роствертол» 1,3 миллиарда рублей задолженности. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Как указано в публикации, «Роствертол» задолжал НИИ «Экран» 741,7 миллиона рублей, а ГРПЗ — 532,4 миллиона рублей.

Арбитражный суд Ростовской области принял иски к рассмотрению. Отмечается, что предварительные заседания состоятся в марте и апреле.

Подробности исковых заявлений не раскрываются.

Со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» отмечается, что АО «Роствертол» зарегистрировано в 1992 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Управляющая компания — АО «Вертолеты России».