Рязанцев предупредили об агрессивных собаках в центре города
Животные могут перемещаться в районе Мясокомбината, улиц Свободы, Циолковского, Радищева, Типанова, Есенина, Право-Лыбедской, Соборной.
Рязанцев предупредили об агрессивных собаках в центре города. Информацию в редакцию РЗН. Инфо прислала директор службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева.
Она отметила, что собаки могут перемещаться в районе Мясокомбината, улиц Свободы, Циолковского, Радищева, Типанова, Есенина, Право-Лыбедской, Соборной. Сейчас их ловят сотрудники службы.
Если рязанец встретит животных, стоит обойти их, сохранять спокойствие и звонить в службу отлова по номеру
Фото: группа службы по контролю за бездомными животными ВКонтакте.