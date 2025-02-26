Рязанцев предупредили об агрессивных собаках в центре города

Животные могут перемещаться в районе Мясокомбината, улиц Свободы, Циолковского, Радищева, Типанова, Есенина, Право-Лыбедской, Соборной.

Рязанцев предупредили об агрессивных собаках в центре города. Информацию в редакцию РЗН. Инфо прислала директор службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева.

Она отметила, что собаки могут перемещаться в районе Мясокомбината, улиц Свободы, Циолковского, Радищева, Типанова, Есенина, Право-Лыбедской, Соборной. Сейчас их ловят сотрудники службы.

Если рязанец встретит животных, стоит обойти их, сохранять спокойствие и звонить в службу отлова по номеру +7 (903) 640-78-88 .

Фото: группа службы по контролю за бездомными животными ВКонтакте.