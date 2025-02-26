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Роструд: 14 человек в Рязанской области погибли на производстве
Эксперты отметили тенденцию на снижение количества несчастных случаев с тяжелыми последствиями — в 2024 году таких было 24, в 2023 году — 30.

14 человек в Рязанской области погибли на производстве в 2024 году. Информацию об этом разместили в газете «Рязанские ведомости».

Согласно информации госинспекции труда в Рязанской области, всего в регионе зарегистрировали 38 случаев травм на производстве в 2024 году. Из них со смертельным исходом 14 случаев, два человека погибли вместе. При этом в 2023 году таких было всего лишь три. Рост составил 75%.

Эксперты отметили тенденцию на снижение количества несчастных случаев с тяжелыми последствиями — в 2024 году таких было 24, в 2023 году — 30.

Основными видами несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями назвали происшествия с транспортом, воздействие движущихся или разлетающихся предметов, а также падение с высоты.

«В результате проведенных расследований несчастных случаев на производстве инспекторами труда было выявлено 47 нарушений требований трудового законодательства. Наложено штрафов на сумму три миллиона 100 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.