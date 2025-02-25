В Рязанской области задержали мужчину, хранившего наркотики и оружие

В его квартире оперативники обнаружили пакеты с высушенными фрагментами растений и охотничье ружье с укороченным стволом.

В Рязанской области задержали мужчину, хранившего наркотики и оружие. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Оперативники УНК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из МО МВД России «Шиловский» при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали 37-летнего жителя села Аделино Шиловского района.

В его квартире оперативники обнаружили пакеты с высушенными фрагментами растений и охотничье ружье с укороченным стволом.

Экспертиза установила, что в пакетах содержится 356 граммов марихуаны, а обрез пригоден для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.