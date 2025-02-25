В Рязанской области задержали мужчину, хранившего наркотики и оружие
В его квартире оперативники обнаружили пакеты с высушенными фрагментами растений и охотничье ружье с укороченным стволом.
В Рязанской области задержали мужчину, хранившего наркотики и оружие. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Оперативники УНК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из МО МВД России «Шиловский» при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали 37-летнего жителя села Аделино Шиловского района.
В его квартире оперативники обнаружили пакеты с высушенными фрагментами растений и охотничье ружье с укороченным стволом.
Экспертиза установила, что в пакетах содержится 356 граммов марихуаны, а обрез пригоден для стрельбы.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.