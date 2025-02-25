Уроженка Рязани Ирина Розанова сыграла в третьем сезоне сериала «Почка»

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС объявил о премьере нового сезона авантюрной комедии «Почка» — одного из самых обсуждаемых российских сериалов с Любовью Аксеновой в роли беспринципной антигероини Наташи Кустовой.

Она амбициозна и в любой ситуации видит только выгоду. Не хватает зарплаты? Хватит взяток. Проблемы с почкой? Найдем новую. Нашли новую? Время организовать подпольную клинику трансплантации. Все работает гладко до тех пор, пока схему не раскрывают. Теперь Наташе грозит реальный срок, но есть нюанс — за решетку она не собирается. Героиня пойдет на все, чтобы этого избежать. Но вот на что именно?

В новом сезоне «Почки» авторы прописали для Наташи Кустовой обстоятельства, которые направят ее в сторону «полноценной версии себя». Однако что это означает — перерождение героини или окончательное погружение в тьму — большой вопрос сериала.

Наташа, как отрицательный персонаж, парадоксальным образом является частью той силы, которая, даже если хочет зла, совершает благо, с последствиями которого ей приходится иметь дело.

«В продолжении истории перед Наташей Кустовой встает выбор: понести ответственность за все поступки или взять ответственность за другого человека. В таком случае Кустова выбирает спихнуть ответственность на членов ее семьи. Эта решающая битва определит ее судьбу», — отметила актриса Любовь Аксенова.

Режиссер Мария Шульгина добавила: «Семья может быть не только местом силы, но и местом слабости. Наташа — достаточно специфический человек, живущий скорее в мире животных, чем в человеческих поведенческих традициях. И мы поняли, что хотим рассказать историю Наташиного детства, подумать, что с ней такого стряслось, посмотреть на нее через детско-родительские отношения».

В продолжении «Почки» сценаристы Мария Шульгина и Елизавета Тихонова также уделили больше внимания сквозным персонажам истории и развили линии героев Леонида Бичевина и Павла Чинарева, которые ранее появлялись лишь в эпизодах.

Еще один сюрприз для фанбазы — возвращение персонажа Антона Филипенко, мужа Наташи Кустовой, которого не было во втором сезоне. Также в третьем сезоне расскажут истории прошлого всех членов семьи Наташи Кустовой.

«Несовершенные герои в еще более несовершенном мире. Конечно, это большая удача, когда авторы сценария являются и режиссерами. Это всегда гарантирует точность. Разночтений не будет. Создатели чётко знают, о чем история написана. А значит, как написано, так и будет снято. Это очень облегчает работу артисту — прицел не сбивается. В третьем сезоне появится множество новых персонажей. Братьям и сестрам Натальи Кустовой достанется не так много экранного времени, но я с нетерпением жду выхода сериала. Надеюсь, саркастическая интонация „Почки“ останется неизменной», — заявил актер Дмитрий Лысенков.

Творческая команда проекта не изменилась: за режиссуру отвечает Мария Шульгина, за сценарий — Мария Шульгина и Елизавета Тихонова. В ролях — Янина Лакоба, Дмитрий Лысенков, Николай Фоменко, Сергей Двойников, Алексей Розин, Леонид Бичевин, Павел Чинарев и др. К своей роли в «Почке» возвращается Антон Филипенко. Новый сезон выйдет 1 марта.