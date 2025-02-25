«Пятерочка Франчайзинг» стала партнером лыжной «Гонки Легкова» в Рязани

22-23 февраля в биатлонном комплексе «Алмаз» состоялось спортивное мероприятие — «Гонка Легкова». По данным Минспорта Рязанской области, в мероприятии приняли участие около 1000 спортсменов.

В этом году одним из партнеров стала торговая сеть «Пятерочка». На мероприятии директор департамента франчайзинга Михаил Кольцов и сотрудники привлечения обсуждали с предпринимателями Рязани возросший интерес бизнес-сообщества к возможности работы по франшизе сети. За прошедший год со всей России поступило более восьми тысяч заявок на открытие новых магазинов. Большая часть из них пришлась на Москву и Московскую область, где было открыто более трети всех новых франчайзинговых точек «Пятерочки».

"Чтобы и после завершения активной фазы спортивной карьеры достигать новых высот, многие решают открыть свой бизнес. И очень часто — по модели франчайзинга, ведь это готовая бизнес-модель с минимизированными рисками и всесторонней поддержкой от франчайзера. Выносливость, скорость и заряд энергии — эти качества важны как в спорте, так и в бизнесе", — отметили на встрече спикеры.

Как подчеркивают в сети, главный плюс франшизы — снижение рисков. Особенно это актуально для тех, у кого за плечами нет опыта управления собственным бизнесом. «Пятерочка», в частности, работает по модели «обратного франчайзинга», при которой сеть берет на себя все вопросы по ценообразованию, маркетингу, помогает найти и проанализировать локацию для открытия, может проконсультировать по подбору и обучению персонала, а также оказать помощь в решении юридических и финансовых вопросов. Франчайзи осуществляет первоначальные инвестиции в ремонт помещения для магазина и оборудование, а после — занимается операционным управлением точкой. Устойчивость и узнаваемость головного бренда гарантирует предпринимателям скорый выход на точку безубыточности. Сумма требуемых от партнера первоначальных вложений составляет от 3-5 млн рублей, если приобрести по франшизе действующий магазин, и 20 млн на полностью новую точку. «Пятерочка» тоже инвестирует в магазин — 7-8 млн на закупку товара для партнера — поэтому заинтересована в успехе франчайзи. Средний срок окупаемости одной новой точки — 36-42 месяца.