Курс доллара с августа 2024 года впервые упал ниже 87₽

Его стоимость составила 86,6246₽.

Курс доллара с августа 2024 года впервые упал ниже 87₽. Об этом пишет РБК.

На 10:53 мск стоимость американской валюты на Форексе снизилась на 1,28% и составила 86,6246₽.

«Фундаментально в курсе рубля схлопывается геополитическая риск-премия. Здесь много спекулятивной составляющей и рубль уже перекуплен, но по технике в моменте курсы инвалют могут быть еще ниже», — прокомментировал изданию эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.