Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за изменений погодных условий

Участников дорожного движения призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за изменений погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

25 февраля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью −16…−11°С, местами -19°С, днем −8…−3°С.

Участников дорожного движения призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.