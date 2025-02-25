«АвтоВАЗ» назвал условие возвращения Renault в Россию

Если Renault решит вернуть свою долю в «АвтоВАЗе», ему придется возместить инвестиции российского автопроизводителя за годы отсутствия, заявил президент компании Максим Соколов.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал условие возвращения французского автоконцерна Renault в Россию. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщило ТАСС.

По словам Максима Соколова, если Renault решит вернуть долю в «АвтоВАЗе», ему придется возместить инвестиции российского автопроизводителя за годы своего отсутствия.

Он отметил, что их суммарный объем — около 112,5 миллиарда рублей.

Как заявил Максим Соколов, бывший акционер направлял на обновление мощностей «Автоваза» около 20-22 миллиардов рублей каждый год. При этом после его ухода инвестпрограмма компании увеличивалась.

В публикации напомнили, что компания Renault ушла из России в 2022 году. Ее активы в стране перешли в госсобственность: акции завода «Рено Россия» были переданы Москве, доля Renault в «АвтоВАЗе» — институту НАМИ (подведомственный Минпромторгу).