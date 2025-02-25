16-летний рязанец стал участником шоу «Молодые ножи. Новая кровь»

Премьера выпуска состоится 26 февраля в 19:00.

16-летний рязанец стал участником шоу «Молодые ножи. Новая кровь». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Пятница!».

Лучший получит место на кухне мишленовского ресторана и денежный приз.

Среди участников проекта оказался 16-летний Михаил Завалихин из Михайлова Рязанской области.

Он учится в Михайловском техникуме имени Мерзлова, где изучает профессию повара-кондитера. Миша увлекается агрономией и занимается греко-римской борьбой. Его мечта — открыть собственный ресторан.

Премьера выпуска состоится 26 февраля в 19:00.