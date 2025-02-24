Рязанское МЧС прокомментировало пожар в Приокском

На тушение выезжали 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Огнем повреждена квартира.

Рязанское МЧС прокомментировало пожар в Приокском. Информацию привела пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сообщение о задымлении в квартире по адресу улица Октябрьска, 14 поступило в понедельник, 24 февраля, в 19:02.

На тушение выезжали 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Огнем повреждена квартира.

Размер ущерба, причина пожара и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в соцсетях очевидцы сообщили о скоплении машин экстренных служб во дворе дома на улице Октябрьской.