На Рязанской ВДНХ будут проводить экскурсии

Отмечается, что экскурсии рассчитаны на посетителей разных возрастов. В программу входит посещение цифрового филиала музея истории молодежного движения, галереи кофе BRAVOS, галереи локальных брендов «Резиденция традиций».

На Рязанской ВДНХ будут проводить экскурсии. Об этом сообщается в группе пространства «ВКонтакте».

Отмечается, что экскурсии рассчитаны на посетителей разных возрастов. В программу входит посещение цифрового филиала музея истории молодежного движения, галереи кофе BRAVOS, галереи локальных брендов «Резиденция традиций».

Уточнить стоимость доступных программ и забронировать время для прогулки с экскурсоводами можно заранее по телефону или в соцсетях.