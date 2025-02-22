В МЧС назвали причину пожара в дачном доме в Рязани

Пожар в СТ «Восход» произошел 21 февраля в 16:26.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС назвали причину пожара в дачном доме в Рязани. Соответствующая информация опубликована в соцсетях ведомства.

Пожар в СТ «Восход» произошел 21 февраля в 16:26. Огнем поврежден дом по всей площади — 25 квадратных метров.

По предварительной информации регионального ГУ МЧС, причина пожара — неисправность дымохода печи.

Напомним, его тушили шесть человек и две единицы техники.