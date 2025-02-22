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Над Рязанской областью провели летные испытания Ту-214ЛЛ
Взлет произвели с аэродрома Казанского авиационного завода. Основная зона полета охватывала воздушное пространство Республики Мордовия и Рязанской области.

Над Рязанской областью в пятницу, 21 февраля, провели летные испытания самолета Ту-214ЛЛ с бортовым номером 64509. Об этом сообщили на сайте «Авиация России».

Как указано в публикации, взлет произвели с аэродрома Казанского авиационного завода. Основная зона полета охватывала воздушное пространство Республики Мордовия и Рязанской области.

Отмечается, что самолет Ту-214 с регистрационным номером RA-64509 был изготовлен в Казани в 2006 году. Эксплуатировался авиакомпанией «Трансаэро», но после ее банкротства в 2015 году был отправлен на хранение.

В июне 2024 года после восстановления летной годности борт совершил первый полет, а затем отправился в Минск для перекраски в корпоративную ливрею Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), говорится в сообщении. В публикации сказано, что после возвращения в Казань на нем начались работы по модернизации, включая замену импортных комплектующих на российские аналоги.

В ноябре 2024 года, после замены импортных комплектующих, самолет Ту-214ЛЛ (64509) совершил первый полет с обновленными системами. Всего с ноября 2024 года он совершил около 20 полетов.

Фото: сайт «Авиация России»