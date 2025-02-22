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Естественная убыль населения России увеличилась на 20%
Число родившихся снизилось, а число умерших выросло.

Естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, по итогам 2024 года увеличилась на 20%, до 596,2 тысяч человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В 2023 году, как указано в публикации, естественная убыль была на уровне 495,2 тысяч человек.

Отмечается, что число родившихся по итогам 2024 года сократилось: оно составило 1,222 млн человек, что на 3,4% ниже результата годом ранее (1,265 миллиона человек).

Число умерших в 2024 году выросло на 3,3%, до 1,82 миллиона.