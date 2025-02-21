В Рязани мужчина три раза упал в обморок в автобусе

Очевидица возмутилась тем, что водитель автобуса высадил мужчину на остановке и уехал.

В Рязани мужчина три раза упал в обморок в автобусе. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел 21 февраля в автобусе № 27. По словам другого пассажира, мужчине резко стало плохо.

«На моих глазах 3 раза упал в обморок за 10 минут. Ему уступали место, но садиться он отказался. В итоге попросили водителя остановить автобус и вызвать скорую», — рассказала рязанка.

Она возмутилась тем, что водитель автобуса высадил мужчину на остановке и уехал.

«Он остановился, вывел его на остановку и оставил там. На улице так-то зима. Пассажиры вызвали скорую. Приехала или нет не знаю, но слышала, что звонили. Почему водители высаживают человека, которому стало плохо на ближайшей остановке? Ответственность с себя снимают?» — написала женщина.

Она также подчеркнула, что выйдя на своей остановке, решила узнать, едет ли скорая на вызов.

«Решила еще раз позвонить в 112, а то вдруг не приехали. Меня минут 5 переключали по разным операторам, в итоге сказали, что он мог уже уйти, с намеком, что никуда не поедут. Почему операторы 112 отказываются отправлять скорую? Человек, которому очень плохо, далеко не уйдет! Не сможет. Что за отмазки?» — заключила рязанка.