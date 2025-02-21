Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
-6°
Сбт, 22
-3°
Вск, 23
-3°
ЦБ USD 88.51 -1.92 21/02
ЦБ EUR 92.48 -1.6 21/02
Нал. USD 92.50 / 91.19 21/02 15:55
Нал. EUR 97.00 / 97.00 21/02 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
3 часа назад
322
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
19 февраля 13:49
7 860
Эксперты рассказали, почему в Рязани не появился дублер Московского шо...
Редакция решила разобраться, почему часть дорожных прое...
18 февраля 14:33
13 652
«Зеленый сад» подарил квартиру лучшему учителю Рязанской области
«Зеленый сад» подарил квартиру в жилом комплексе Skylin...
18 февраля 10:56
8 670
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани мужчина три раза упал в обморок в автобусе
Очевидица возмутилась тем, что водитель автобуса высадил мужчину на остановке и уехал.

В Рязани мужчина три раза упал в обморок в автобусе. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел 21 февраля в автобусе № 27. По словам другого пассажира, мужчине резко стало плохо.

«На моих глазах 3 раза упал в обморок за 10 минут. Ему уступали место, но садиться он отказался. В итоге попросили водителя остановить автобус и вызвать скорую», — рассказала рязанка.

Она возмутилась тем, что водитель автобуса высадил мужчину на остановке и уехал.

«Он остановился, вывел его на остановку и оставил там. На улице так-то зима. Пассажиры вызвали скорую. Приехала или нет не знаю, но слышала, что звонили. Почему водители высаживают человека, которому стало плохо на ближайшей остановке? Ответственность с себя снимают?» — написала женщина.

Она также подчеркнула, что выйдя на своей остановке, решила узнать, едет ли скорая на вызов.

«Решила еще раз позвонить в 112, а то вдруг не приехали. Меня минут 5 переключали по разным операторам, в итоге сказали, что он мог уже уйти, с намеком, что никуда не поедут. Почему операторы 112 отказываются отправлять скорую? Человек, которому очень плохо, далеко не уйдет! Не сможет. Что за отмазки?» — заключила рязанка.