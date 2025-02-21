Рязанцы рассказали о гуляющей по проезжей части женщине
В комментариях пользователи предположили, что таким образом горожанка выразила недовольство неубранными тротуарами.
Рязанцы рассказали о гуляющей по проезжей части женщине. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает Telegram-канал «
"Весеннее настроение или обострение", — говорится в посте.
На кадрах видно, как неизвестная шествует по разделительной полосе в плотном потоке транспорта.
В комментариях пользователи предположили, что таким образом горожанка выразила недовольство неубранными тротуарами.