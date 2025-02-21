Рязанцы принесли цветы на место смерти баяниста, убитого в 2011 году

На улице Горького дом № 67 прикрепили к столбу шесть красных гвоздик.

Рязанцы принесли цветы на место смерти баяниста Павла Никифорова, убитого в феврале 2011 года. В этом убедилась корреспондент РЗН.Инфо.

На улице Горького дом № 67 прикрепили к столбу шесть красных гвоздик. Судя по состоянию цветов, их принесли в 14 годовщину смерти баяниста.

Ночью с четверга на пятницу, 4 февраля 2011 года, убили баяниста оркестра Рязанского академического русского народного хора Павла Никифорова. Молодому человеку было 26 лет. Подвергся нападению и его однокурсник.

Его отец заявлял, что убийство заказное. Он думал, что преступников не найдут. Коллеги Павла считали, что убийство случайное.

«Думаем, что в ближайшее время раскроем», — заявлял старший следователь Московского межрайонного следственного отдела Максим Алешин, который вел дело.

Однако виновников и спустя 14 лет после трагедии так и не нашли.