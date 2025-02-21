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Психологам без высшего образования могут запретить работать в России
Работать психологами в России хотят разрешить только людям с профильным высшим образованием.

Работать психологами в России хотят разрешить только людям с профильным высшим образованием. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщила «Парламентская газета» в пятницу, 21 февраля.

Как объяснила депутат Нина Останина, в России пока нет нормативного документа, который бы регулировал психологическую деятельность.

В новом законопроекте предлагаются определения понятиям «психолог», «психологическая помощь», а также «психологические услуги».

Также предусмотрены особенности работы с несовершеннолетними. Как отметила собеседница издания, в законопроекте прописали, что сеансы с детьми психологи смогут проводить только с согласия родителей.

Ранее в Госдуме предложили сделать обязательной аккредитацию для психологов.