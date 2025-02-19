В Госдуме предложили сделать обязательной аккредитацию для психологов

Предполагается, что это поможет снизить число неквалифицированных специалистов и повысить доверие общества к профессии.

В Госдуме предложили сделать обязательной аккредитацию для практикующих психологов. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее обращение вице-спикер ГД Борис Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Предполагается, что инициатива поможет снизить число неквалифицированных специалистов и повысить доверие общества к профессии.

«Прошу рассмотреть возможность введения обязательной аккредитации для всех практикующих психологов в государственных организациях или в виде обязательного членства в саморегулируемой организации психологов. Введение такой аккредитации установит единые стандарты подготовки специалистов», — сказано в документе.