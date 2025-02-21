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Брошенные на улицах Рязани самокаты будут перевозить за счет пользователей
20 февраля депутаты Рязгордумы рассмотрели план регулирования деятельности средств индивидуальной мобильности. Они пообещали согласовать перечень мест для парковок для средств СИМ к концу февраля.

Брошенные на улицах Рязани самокаты будут перевозить на парковку за счет пользователей. Об этом сообщает «МедиаРязань».

20 февраля депутаты Рязгордумы рассмотрели план регулирования деятельности средств индивидуальной мобильности. Они пообещали согласовать перечень мест для парковок для средств СИМ к концу февраля.

Отмечается, что самокаты, которые будут находиться вне специальных парковок, будут перемещены за счет пользователя, нарушившего правила стоянки.

Напомним, прошедшим летом рязанцы находили арендованные электросамокаты в урнах и ручье Быстрец.