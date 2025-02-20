ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины

Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками.

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом 20 февраля сообщили в Минобороны.

Отмечается, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками.

Также российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов, места подготовки и запуска БПЛА, а также скопления живой силы и техники противника в 163 районах.

Кроме того, средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29.

Потери ВСУ за последние сутки составили до 925 боевиков.