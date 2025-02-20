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Во время боев в Курской области погиб рязанец Василий Морозов
Мужчина погиб 3 февраля.

Во время боев в Курской области погиб рязанец Василий Морозов. Об этом сообщается в соцсетях.

Мужчина погиб 3 февраля.

«С горечью в душе сообщаем, что 3 февраля 2025 года в ходе СВО в Курской области пал смертью храбрых гвардии младший лейтенант Василий Морозов, которого ветераны нашей команды помнят как веселого и неунывающего сокомандника, надежного товарища и просто отличного парня», — говорится в сообщении.