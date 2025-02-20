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В Рязанской области 62-летняя женщина украла оставленный в магазине кошелек
Возбуждено уголовное дело.

Полицейские раскрыли кражу кошелька из магазина в Шацке. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

В отдел обратился 66-летний житель Шацкого района и рассказал, что в супермаркете у него похитили бумажник с 24 тысячами рублей.

Оперативники уголовного розыска опросили работников магазина и получили описание внешности подозреваемой.

Сотрудники полиции выяснили, что женщина не живет в Шацке. Они решили проверить автостанцию. Женщина там ждала маршрутку. Ее остановили. Выяснилось, что 62-летняя жительница Шацкого района причастна к краже. У нее забрали похищенный кошелек. Все деньги были в сохранности.

По предварительной информации ведомства, женщина в магазине заметила, что незнакомец оставил у весов бумажник. Покупательница решила незаметно забрать чужой кошелек. Она сделала вид, что говорит по телефону, и подошла к весам. После женщина накрыла бумажник сумкой, подняла кошелек и вышла из магазина.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.