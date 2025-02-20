Трамп заявил, что Украина сорвала сделку с США по редкоземельным металлам

Также Трамп назвал Зеленского «не очень успешным юмористом» и заявил, что тот уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на конфликт, в котором нельзя было выиграть.

Трамп заявил, что Украина сорвала сделку с США по редкоземельным металлам. Об этом пишет РИА Новости.

По словам американского президента, сделку сорвали два дня назад. Он назвал Зеленского «не очень успешным юмористом» и заявил, что тот уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на конфликт.

Трамп добавил, что ждет от Киева компенсации всех вложенных в него средств, а именно — 500 миллиардов долларов.