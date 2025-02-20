Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
-5°
Птн, 21
-5°
Сбт, 22
-3°
ЦБ USD 90.43 -0.91 20/02
ЦБ EUR 94.08 -1.59 20/02
Нал. USD 92.53 / 93.00 20/02 12:25
Нал. EUR 97.51 / 98.90 20/02 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
Вчера 13:49
5 055
Эксперты рассказали, почему в Рязани не появился дублер Московского шо...
Редакция решила разобраться, почему часть дорожных прое...
18 февраля 2025 14:33
11 053
«Зеленый сад» подарил квартиру лучшему учителю Рязанской области
«Зеленый сад» подарил квартиру в жилом комплексе Skylin...
18 февраля 10:56
6 366
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
13 февраля 12:04
12 884
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Трамп заявил, что Украина сорвала сделку с США по редкоземельным металлам
Также Трамп назвал Зеленского «не очень успешным юмористом» и заявил, что тот уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на конфликт, в котором нельзя было выиграть.

Трамп заявил, что Украина сорвала сделку с США по редкоземельным металлам. Об этом пишет РИА Новости.

По словам американского президента, сделку сорвали два дня назад. Он назвал Зеленского «не очень успешным юмористом» и заявил, что тот уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на конфликт.

Трамп добавил, что ждет от Киева компенсации всех вложенных в него средств, а именно — 500 миллиардов долларов.