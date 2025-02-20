Российских дачников предупредили о новых правилах с 1 марта

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что с 1 марта для владельцев земельных участков будет введен срок в три года, чтобы убрать мусор и избавиться от засилья высоких сорняков.

Российских дачников предупредили о новых правилах с 1 марта. Об этом сообщает Life.

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что с 1 марта для владельцев земельных участков будет введен срок в три года, чтобы убрать мусор и избавиться от засилья высоких сорняков.

Отмечается, что тем граждане, которые за это время не освоят свою землю, рискуют лишиться участка.

Неосвоенными будут считаться участки, на которых в течение трех лет не было посадок, в течение одного года не было обработки, а также территории, захламленные или заросшие сорняками.