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На Шри-Ланке россиянка пыталась сделать эффектное фото, высунувшись из поезда, и погибла

На Шри-Ланке россиянка пыталась сделать эффектное фото, высунувшись из поезда, и погибла. Об этом сообщают «Плохие новости».

По данным канала, 53-летняя Ольга ехала на электричке, следовавшей из Бадуллы в Коломбо. Маршрут считается популярным у туристов, так как связывает знаковые города в центральной части страны.

Во время движения женщина вылезла из вагона: она встала на ступеньки и, держась за поручни руками, попросила попутчика сфотографировать ее. Она не заметила каменную плиту, установленную вдоль железнодорожных путей, и ударилась об нее.

Туристку с тяжелыми травмами доставили в больницу, где она скончалась.