На площадке в «Точке кипения» обсудили инвестиции в Рязанскую область

В Рязани стартовали двухдневные инвестиционные встречи, на которых рассматривают привлекательность региона для инвесторов. Мероприятие посетила корреспондент РЗН. инфо в четверг, 20 февраля.

В Рязани стартовали двухдневные инвестиционные встречи, на которых рассматривают привлекательность региона для инвесторов. Мероприятие посетила корреспондент РЗН. инфо в четверг, 20 февраля.

На пленарной сессии рассматривали преимущества Рязанской области для инвесторов и выстраивание диалога между властью и бизнесом. Зампредседателя правительства Артем Никитин сообщил, что в 2024 году инвестиции в уставной капитал региона достигли 120 миллиардов рублей. Это позволило вывести область в топ-5 по динамике роста.

«В ближайшие три-четыре года мы запустим инвестиционные проекты, которые потребуют порядка 15 тысяч новых рабочих мест в регионе. Этому помогает, в том числе, проект Корпорации развития „Кадры для инвесторов“, и системная работа всего региона по привлечению специалистов», — рассказал Никитин.

По словам зампреда, в регионе созданы все условия для развития бизнеса — для инвесторов максимально снижаются бюрократические барьеры для инвесторов, ведется сопровождение проектов.

Также зампред рассказал участникам форума об индустриальном парке «Рязанский». По его словам, если на старте проект казался «фантастическим», но сейчас стал реальностью. Подписаны соглашения с 17 резидентами. Он отметил, что что в декабре 2024 года принято решение о создании еще одного индустриального парка, который планируют запустить к концу 2026 года.

Кроме того, на встрече обсудили тенденции инвестиций в туризм. Никитин отметил, что Рязанская область стала первой в стране по бронированию отелей на майские праздники в 2025 году — мест практически не осталось.

«Региону необходимо расширить номерной фонд на 1,5 тысячу мест, чтобы покрыть потребность туристов. Будем над этим работать», — отметил зампред.

На сессии выступил зампред правления «Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития» Рафаэль Хусяиншин, который рассказал о «впечатляющем шоуруме рязанских компаний».

«Здесь представлена разноплановая продукция среднего и крупного бизнеса — от беспилотия до стальных изделий. У Рязанской области есть основные преимущества: активность команды, выгодный рынок сбыта, умение быстро перестраиваться. Понимая, что при высокой ключевой ставке инвестиции закономерно снижаются, область строит площадки для бизнеса на будущее», — отметил Хусяиншин.

В шоуруме представлены около 40 рязанских компаний. Среди них есть и OpenYard, которая первой заехала в индустриальный парк «Рязанский». Её генеральный директор Алексей Белогорцев рассказал, что Рязань считается «столицей русского сервера». С помощью высокотехнологических серверов региона работают сервисы такси, доставки и онлайн-шопинга.

«Несколько лет назад мы приняли решение, что недостаточно разрабатывать „железо“ в Азии и построить „свечной заводик“ в России. Мы нашли отличное место в Рязани — индустриальный парк. Быть первыми сложно, но благодаря поддержке правительства нам удалось построить объект за 9 месяцев», — рассказал Белогорцев.

На встрече также были сделаны первые шаги к сотрудничеству с китайскими инвесторами. Директор представительства в России Китайско-российского индустриального парка и экономического сотрудничества в городе Шеньян Ли Пэн сообщил, что начал налаживать контакт с рязанской компанией «Экорост».

"В Рязани большие возможности в плане логистики и инвестирования. Этот регион очень подходит нам для сотрудничества. Надеюсь, что китайские инвесторы начнут активно инвестировать в Рязань, ведь после санкций со стороны Европы отношения России с Китаем стали крепче", — отметил Ли Пэн.