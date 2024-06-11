Артемов заявил о реконструкции улицы Интернациональной в Рязани в 2026 году

Горадминистрация занимается поиском подрядчика.

Артемов заявил о реконструкции улицы Интернациональной в Рязани в 2026 году. Об этом он сообщил на заседании рязанской городской Думы во вторник, 11 июня.

По словам мэра, сейчас горадминистрация занимается поиском подрядчика, который выполнит реконструкцию «под ключ», то есть займется проектированием и строительством. Работы могут выполнить в 2025—2026 годах.

Также сити-менеджер отметил, что в этом году на Интернациональной поменяют дорожное покрытие.

Ранее губернатор Павел Малков сообщал, что на ремонт рязанских дорог выделили 394 миллионов рублей.