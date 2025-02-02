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На одной из улиц в Рязани планируют увеличить число парковочных мест
Виталий Артемов провел традиционный объезд города, во время которого обсудил обустройство новых парковок на улице Халтурина.

На улице Халтурина планируют увеличить число парковочных мест. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщил мэр Рязани Виталий Артемов.

Он провел традиционный объезд города, во время которого обсудил обустройство новых парковок на улице Халтурина.

«Здесь расположены учреждения здравоохранения, в которые приезжают пациенты со всей Рязанской области. Поручил подготовить варианты решения для увеличения парковочных мест», — написал Виталий Артемов.