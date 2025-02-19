В Рязанской области столкнулись «Шевроле Круз» и «Лада Калина»

ДТП произошло 18 февраля, примерно в 16:55, в селе Захарово.

В Рязанской области столкнулись «Шевроле Круз» и «Лада Калина». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 18 февраля, примерно в 16:55, в селе Захарово.

По предварительной информации ведомства, 30-летняя местная жительница на «Шевроле» столкнулась с «Ладой», за рулем которой был 75-летний житель села Захарово.

В результате происшествия водитель последнего автомобиля получил травмы. Он обращался за медпомощью.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.