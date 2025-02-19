В Рязани задержали подозреваемых в серии краж из автомобилей

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязани задержали двух рязанцев в возрасте 33 и 43 лет, подозреваемых в серии краж из припаркованных автомобилей. Об этом в среду, 19 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

В отдел обратились пять автовладельцев, машины которых обокрали. Полицейские установили, что злоумышленников было двое. На парковках подельники подбирали ключ к замку двери и похищали из салона инструменты, аудиооборудование и личные вещи хозяев.

Позже полицейские установили, что похищенное пытались продать. Личности мужчин установили. Их задержали в разных концах города.

По данным полиции, 43-летнего злоумышленника неоднократно судили за хищения из автомобилей. 33-летний мужчина также несколько раз отбывал сроки наказания за кражи и разбой.

По предварительной информации ведомства, рецидивисты на парковке в центре Рязани высматривали подходящий автомобиль. Когда водитель покидал салон, они взламывали замок и похищали все ценные вещи. Похищенное пытались реализовать через случайных знакомых.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.