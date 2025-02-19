В Рязани мигрант избил мужчину возле кафе
32-летний пострадавший был госпитализирован в ОКБ в тяжелом состоянии.
В Рязани мигрант избил мужчину возле кафе. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Конфликт между мужчинами произошел во время отдыха в одном из рязанских кафе. Оппоненты решили продолжить перепалку на улице, где мигрант нанес местному жителю несколько ударов, после чего тот упал и ударился головой.
32-летний пострадавший был госпитализирован в ОКБ в тяжелом состоянии. Мужчина получил ушиб головного мозга.
Полицейские нашли нападавшего. Им оказался проживающий в Рязани 23-летний гражданин страны Средней Азии. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.