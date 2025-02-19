Суд рассмотрел жалобу на приговор фигуранта дела «Сети» *

18 февраля коллегия, рассмотрев апелляционные жалобы адвоката Карташова, приговор Рязанского областного суда, изменила приговор, переквалифицировав действия Максима Иванкина.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу на приговор фигуранта дела «Сети» * Максима Иванкина** по делу о двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Приговор Рязанского областного суда от 12 февраля 2024 года изменен. Переквалифицированы действия Иванкина** на:

пункт «б» части 2 статьи 105 УК РФ (в отношении Левченко Е.С.), назначив наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца;

часть 5 статьи 33, пункт «б» части 2 статьи 105 УК РФ (в отношении Дорофеева А.А.), назначив наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев, с ограничением свободы на срок 1 год.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет 9 месяцев, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с установлением ограничений и возложением обязанности, предусмотренных статьей 53 УК РФ.

По части 4, 5 статьи 69 УК РФ окончательно назначено Иванкину** наказание в виде лишения свободы на срок 23 года 6 месяцев, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В остальной части этот же приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в кассационном суде.

* дело «Сети» — дело об организации группы людей для свержения государственная строя, признана в РФ террористической

**внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму