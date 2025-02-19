Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев

Келлога встретила посол США в Украине Бриджит Бринк. Он заявил, что визит в Киев — «шанс провести хорошие потенциальные переговоры».

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев. Об этом в среду, 19 февраля, сообщили «Осторожно, новости».

Келлога встретила посол США в Украине Бриджит Бринк. Он заявил, что визит в Киев — «шанс провести хорошие потенциальные переговоры».

«Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем», — приводятся слова Келлога.