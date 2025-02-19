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Рязанский театр кукол прокомментировал вырубку елей
В пресс-службе отдельно подчеркнули, что на территории запланировали сделать масштабное озеленение.

Рязанский театр кукол прокомментировал вырубку елей на своей территории. Информацией с редакцией РЗН. Инфо поделились в пресс-службе учреждения.

В Рязанском театре кукол отметили, что срубили два больных аварийных дерева.

«Здоровые ели не пострадают, а больные деревья, которые болеют не первый год, убирают с территории в строгом соответствии с буквой закона», — написали в театре.

В распоряжении РЗН. Инфо есть акт обследования зеленых насаждений от 17 февраля. Согласно документу, две ели, которые срубили 19 февраля, были поражены грибками, имели большие трещины. Специалисты сделали вывод, что деревья аварийные, имеют угрозу обрушения.

В пресс-службе отдельно подчеркнули, что на территории запланировали сделать масштабное озеленение.

Напомним, рязанцы возмутились вырубке елок возле театра кукол.

Фото — пресс-служба Рязанского театра кукол.