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Рязанские полицейские поймали пособника телефонных мошенников
Им оказался 21-летний гражданин страны Средней Азии, обучавшийся в одном из столичных вузов. Его задержали.

Рязанские полицейские поймали пособника телефонных мошенников, который забрал у жителя Касимова более шести млн рублей. Об этом пишет пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился мужчина, которому под видом специалиста службы безопасности банка позвонил аферист и напугал его тем, что неизвестные якобы от его имени пытаются оформить банковские кредиты.

Под психологическим давлением касимовец последовал ряду инструкций: снял со счета имевшиеся накопления и взял займы в банках, чтобы разместить их на «безопасном» счете. Затем по указанию афериста он отправился в Москву, встретился с неизвестным молодым человеком, который играл роль «доверенного лица службы безопасности банка», и передал ему 6 млн 136 тысяч рублей.

Пособником оказался 21-летний гражданин страны Средней Азии, обучавшийся в одном из столичных вузов. Его задержали.