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Рязанцы стали чаще открывать вклады
За год сумма вкладов увеличилась более чем на четверть.

Рязанцы стали чаще открывать вклады. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Отмечается, что жители хранят сбережения преимущественно в рублях. Почти 98% вкладов жителей области на начало 2025 года были в национальной валюте.

За год сумма вкладов увеличилась более чем на четверть.

Текущие счета, например, те, к которым привязаны банковские карты, были менее востребованы для сбережения. Сумма на них выросла за год на 13,7% до 82,8 млрд рублей.