Эксперты высказались о возвращении Visa и Mastercard в Россию

Новые законы и недоверие россиян затруднят возвращение Visa и Mastercard в Россию, считает эксперт.

Эксперты высказались о возвращении Visa и Mastercard в Россию. Об этом она сообщила РИА Новости в среду, 19 февраля.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили заявила, что платежным системам Visa и Mastercard сложно будет вернуться в Россию из-за подорванного имиджа и ужесточения законодательства.

Как заявил другой эксперт, после ухода платежных систем россияне начнут опасаться, что эти компании снова могут прекратить работу.

«После ухода с российского рынка репутация Visa и Mastercard среди потребителей ухудшилась. Многие опасаются, что в случае новых санкций или политических решений эти компании снова прекратят работу, а их карты опять перестанут функционировать», — заявил замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Ранее в Госдуме предположили скорое возвращение платежных систем Visa и Mastercard.