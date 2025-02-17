В Госдуме предположили скорое возвращение платежных систем Visa и Mastercard

Однако им будет сложно вернуть утерянную аудиторию из-за большого количества отечественных аналогов.

В Госдуме предположили скорое возвращение платежных систем Visa и Mastercard в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги», — заявил парламентарий.

Он добавил, что в РФ Visa и Mastercard потеряли большую аудиторию. В связи с этим они будут стремиться войти в этот рынок снова, но это будет сложно сделать из-за преобладания отечественных платежных систем.