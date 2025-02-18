Назван виновник массового ДТП в центре Рязани

Пострадал мужчина.

Назван виновник массового ДТП в центре Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла утром 17 февраля вблизи дома № 51/21 на улице Ленина. По предварительной информации, 49-летний рязанец, управляя автомобилем Lexus, столкнулся с автомобилем Renault Logan под управлением 50-летнего местного жителя, автомобилем Volkswagen под управлением 60-летнего жителя Рязани, а также с автомобилем Hyundai под управлением 24-летнего рязанца.

В результате пострадал водитель Renault, его госпитализировали. Проводится проверка.