У жителя Рязанской области полицейские нашли обрез ружья и патроны

Как рассказал мужчина, незарегистрированное охотничье ружье и боеприпасы ему достались от умершего деда. Некоторое время назад он изготовил из ружья обрез.

Сотрудники полиции нашли у 43-летнего жителя села Пупки Скопинского района обрез ружья и патроны. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские нашли в доме мужчины обрез охотничьего оружия ИжК и два патрона к нему. Они лежали в металлическом ящике. Как рассказал местный житель, незарегистрированное охотничье ружье и боеприпасы ему достались от умершего деда. Некоторое время назад мужчина изготовил из ружья обрез.

Эксперты установили, что оружие и патроны пригодны для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчину задержали. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.