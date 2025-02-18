СМИ: страны G7 намерены заявить о готовности Зеленского к переговорам

По данным Bloomberg, союзники Киева сохранят позицию, что любые переговоры «должны предполагать полное участие Украины».

Страны G7 в документе, который хотят опубликовать 24 февраля, намерены заявить «готовности» Владимира Зеленского к переговорам по завершению украинского конфликта. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщило РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Проект документа отмечает, что союзники „признают готовность“ Владимира Зеленского участвовать в переговорах, чтобы положить конец конфликту, одновременно предупредив, что условия мира, предложенные президентом России Владимиром Путиным, „пока что равнозначны полной капитуляции Украины“», — отметило агентство со ссылкой на проект документа, который планируется опубликовать 24 февраля.

По данным Bloomberg, союзники Киева сохранят позицию, что любые переговоры «должны предполагать полное участие Украины», а также оставлять открытой возможность для «евроатлантической интеграции» Киева.