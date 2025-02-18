Рязанского пенсионера осудят за изнасилование

Установлено, что в январе 2025 года 68-летний житель Клепиковского района против воли 54-летней потерпевшей вступил с ней в половую связь.

Рязанского пенсионера осудят за изнасилование. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в январе 2025 года 68-летний житель Клепиковского района против воли 54-летней потерпевшей вступил с ней в половую связь.

Подозреваемого нашли и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ.

Расследование продолжается, назначены экспертизы.