Рязанского пенсионера осудят за изнасилование
Установлено, что в январе 2025 года 68-летний житель Клепиковского района против воли 54-летней потерпевшей вступил с ней в половую связь.
Рязанского пенсионера осудят за изнасилование. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщила пресс-служба регионального следкома.
Установлено, что в январе 2025 года 68-летний житель Клепиковского района против воли 54-летней потерпевшей вступил с ней в половую связь.
Подозреваемого нашли и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ.
Расследование продолжается, назначены экспертизы.