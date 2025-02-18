Рубио назвал условие для отмены антироссийских санкций

Ограничения должны будут снять после завершения украинского конфликта.

Марко Рубио назвал условие для отмены антироссийских санкций. Об этом пишет РБК.

По словам госсекретаря США, ограничения должны будут снять после завершения украинского конфликта.

«Все это является результатом данного конфликта [на Украине]. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки», — сказал он.

Рубио добавил, что «есть и другие стороны», которые ввели ограничения в отношении России.

«Европейскому союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, поскольку у них также есть санкции», — добавил он.