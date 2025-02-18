54-летнего жителя Рязанской области осудят за незаконный оборот наркотиков

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

54-летнего жителя Кораблинского района осудят за незаконный оборот наркотиков. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемый сорвал на участке в селе Незнаново кусты дикорастущей конопли. Части растения он хранил дома для личного потребления.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, которые изъяли наркотическое средство общей массой более 300 граммов.

Прокуратура Кораблинского района утвердила обвинительное заключение по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта, наркотических средств в крупном размере).

Уголовное дело направлено суд. Отмечается, что мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.