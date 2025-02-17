За 2024 год рязанских водителей оштрафовали на 1,8 млрд рублей за нарушение ПДД

Лидерами по количеству нарушений традиционно стали Москва, Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург.

За 2024 год рязанских водителей оштрафовали на 1,8 млрд рублей за нарушение ПДД. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что Рязанская область вошла в топ-20 регионов по количеству (3 млн) и общей сумме (1,8 млрд руб.) штрафов за нарушение ПДД, которые зафиксировали дорожные камеры.

Наш регион разместился на 19 месте.

Лидерами по количеству нарушений традиционно стали Москва, Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург.