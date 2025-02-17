The National Interest: конфликт на Украине фактически окончен

Отмечается, что дальнейшее расширение НАТО, скорее всего, тоже окончено.

Конфликт на Украине фактически окончен, американское руководство пришло к выводу, что боевые действия больше не могут продолжаться. Об этом пишет RT cо ссылкой на журнал The National Interest.

Отмечается, что дальнейшее расширение НАТО, скорее всего, тоже окончено.

Кроме того, в статье написано, что без военной помощи членов НАТО Киев «вообще не смог бы воевать с Россией», а следовательно, абсурдно думать, что Украина получит место за столом переговоров.