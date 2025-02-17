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Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для переговоров с США
В Эр-Рияд прилетели глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Отмечается, что переговоры с США начнутся 18 февраля в 12:00 (по мск). Встреча пройдет без участия представителей Украины.

Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для переговоров с США. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

В Эр-Рияд прилетели глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Отмечается, что переговоры с США начнутся 18 февраля в 12:00 (по мск).

Юрий Ушаков отметил, что цель встречи — определить, как запускать переговоры по урегулированию украинского кризиса. Помощник президента также сообщил, что встреча пройдет без участия представителей Украины.