Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для переговоров с США

В Эр-Рияд прилетели глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Отмечается, что переговоры с США начнутся 18 февраля в 12:00 (по мск). Встреча пройдет без участия представителей Украины.

Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для переговоров с США. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

В Эр-Рияд прилетели глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Отмечается, что переговоры с США начнутся 18 февраля в 12:00 (по мск).

Юрий Ушаков отметил, что цель встречи — определить, как запускать переговоры по урегулированию украинского кризиса. Помощник президента также сообщил, что встреча пройдет без участия представителей Украины.