В Рязанской области начали следить за вывозом отходов по онлайн-камерам

Трансляции позволят оперативно отслеживать и устранять навалы отходов на площадках, говорится в сообщении.

В 30 регионах России, в том числе в Рязанской области, начали следить за вывозом отходов по онлайн-камерам. Об этом сообщила пресс-служба Российского экологического оператора.

Как указано в публикации, видео транслируется в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ТКО). Функционал разработал Российский экологический оператор.

Трансляции позволят оперативно отслеживать и устранять навалы отходов на контейнерных площадках, говорится в сообщении.

Кроме того, планируют внедрить нейросеть, которая будет устанавливать нарушения содержания площадок и в целом анализировать их наполненность.